«Бетис» и «Хетафе» обменялись голами в матче ла лиги

«Бетис» и «Хетафе» сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Испании — 1:1.

Оба гола в игре были забиты с пенальти. На 8-й минуте отличился Мэйсон Гринвуд, на 35-й счет сравнял Иско.

«Бетис» занимает восьмое место в ла лиге с 35 очками, «Хетафе» — десятый (30 очков).