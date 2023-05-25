«Бетис» дома проиграл «Хетафе»

«Хетафе» переиграл «Бетис» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

Единственный гол забил защитник Омар Альдерете на 69-й минуте встречи. На 78-й минуте встречи хозяева остались в меньшинстве, так как защитник Герман Песселья получил красную карточку.

«Хетафе» набрал 38 очков и покинул зону вылета, поднявшись на 16-ю строчку. «Бетис» идет на 6-м месте с 56 очками.