«Реал», «Барселона» и «Атлетик» подали в суд из-за соглашения между испанской ла лигой и фондом CVC

«Реал», «Барселона» и «Атлетик» 15 декабря на официальных сайтах сделали заявление по поводу соглашения между испанской ла лигой и фондом CVC.

«Реал», «Барселона» и «Атлетик» сообщают, что подали в суд на соглашения, принятые ассамблеей ла лиги 10 декабря, которая одобрила так называемый Impulse Project, который ла лига намеревается осуществить с венчурным фондом CVC.

Это незаконная сделка, которая наносит непоправимый ущерб всему испанскому футбольному сектору и грубо нарушает самые элементарные принципы спортивного права», — говорится в заявлении клубов.