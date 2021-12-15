«Реал», «Барселона» и «Атлетик» подали в суд из-за соглашения между испанской ла лигой и фондом CVC
19:27
«Реал», «Барселона» и «Атлетик» 15 декабря на официальных сайтах сделали заявление по поводу соглашения между испанской ла лигой и фондом CVC.
«Реал», «Барселона» и «Атлетик» сообщают, что подали в суд на соглашения, принятые ассамблеей ла лиги 10 декабря, которая одобрила так называемый Impulse Project, который ла лига намеревается осуществить с венчурным фондом CVC.
Это незаконная сделка, которая наносит непоправимый ущерб всему испанскому футбольному сектору и грубо нарушает самые элементарные принципы спортивного права», — говорится в заявлении клубов.
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