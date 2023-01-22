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Сегодня, 23:14

Хави: «Играли не лучшим образом, слишком медленно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Хави.
Фото Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат матча с «Хетафе» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

«Мы играли не лучшим образом, слишком медленно. Защищались хорошо, но в целом играли не очень здорово. Это далеко не лучший наш матч. Победа важная, но надо прибавлять.

Мы чувствовали усталость, влияние Суперкубка Испании на наше психологическое состояние.

Фати усердно работал, у него были моменты, но в целом мы были более неповоротливыми, чем обычно.

У Кристенсена возникли неприятные ощущения, но ничего серьезного. Он, думаю, будет готов к следующему матчу», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона», продлившая серию без поражений в ла лиге до восьми матчей, с 44 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 2
Аталанта 1
Перерыв

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 3
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Хетафе
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Барселона» победила «Хетафе» и увеличила отрыв от «Реала» до 6 очков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 14 2 1 36-6 44
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
12
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
13
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
14
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
15
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
16
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
18
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
19
 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
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20.01 23:00
Мальорка – Сельта
 1 : 0
21.01 16:00
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
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Эспаньол – Бетис
 1 : 0
21.01 20:30
Атлетико – Вальядолид
 3 : 0
21.01 23:00
Севилья – Кадис
 1 : 0
22.01 16:00
Вильярреал – Жирона
 1 : 0
22.01 18:15
Эльче – Осасуна
 1 : 1
22.01 20:30
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