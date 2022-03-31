«Барселона» хочет в следующем году купить игрока «Лейпцига» Ольмо

«Барселона» планирует осуществить трансфер полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо в 2023 году.

По данным As, в каталонском клубе считают, что подписание игрока может стать важной частью перестройки команды. Однако «Лейпциг» требует за трансфер Ольмо в этом году 60 миллионов евро.

«Барселона» хочет купить 23-летнего полузащитника в 2023 году, так как до конца контракта останется один год и у руководства будет возможность осуществить трансфер на более выгодных для себя условиях.

В текущем сезоне Ольмо провел за «Лейпциг» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.