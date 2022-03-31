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Сегодня, 18:37

«Барселона» хочет в следующем году купить игрока «Лейпцига» Ольмо

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» планирует осуществить трансфер полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо в 2023 году.

По данным As, в каталонском клубе считают, что подписание игрока может стать важной частью перестройки команды. Однако «Лейпциг» требует за трансфер Ольмо в этом году 60 миллионов евро.

«Барселона» хочет купить 23-летнего полузащитника в 2023 году, так как до конца контракта останется один год и у руководства будет возможность осуществить трансфер на более выгодных для себя условиях.

В текущем сезоне Ольмо провел за «Лейпциг» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.

Источник: https://as.com/futbol/2022/03/31/primera/1648738409_399844.html?id_externo_rsoc=CM_ES_TW
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 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
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 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
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 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
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 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
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 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
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 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
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 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
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 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
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 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
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Барселона

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И К Ж
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