Бен Йеддер посвятил гол в ворота "Барселоны" пропавшему Эмилиано Сале

Нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер отметился голом в ворота "Барселоны" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании. Француз посвятил забитый мяч пропавшему самолету с форвардом Эмилиано Салой, который перешел на днях из "Нанта" в "Кардифф".

28-летний аргентинец в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем. Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом.