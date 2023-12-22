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Сегодня, 14:00

«Барселоне» интересны Рабьо и Верратти

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Барселона» интересуется полузащитниками Адриеном Рабьо из «Ювентуса» и Марко Верратти из катарского «Аль-Араби», сообщает Barca Universal.

По информации источника, сине-гранатовые нацелены приобрести хавбека в зимнее трансферное окно в качестве замены Гави, выбывшего до конца сезона.

19-летний Гави получил травму в матче сборной Испании против Грузии (3:1) в отборочном турнире Евро-2024.

28-летний Рабьо в чемпионате Италии- 2023/24 провел 14 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативных паса.

31-летний Веррати сыграл в этом сезоне 10 игр за «Аль-Араби» во всех турнирах и сделал 5 голевых передач.

Адриен Рабьо
Марко Верратти
Футбол
ФК Барселона
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 18 14 3 1 39-11 45
2
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
5
 Атлетико 17 11 2 4 35-19 35
6
 Р. Сосьедад 18 8 7 3 29-18 31
7
 Бетис 18 6 10 2 20-18 28
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 18 3 9 6 17-22 18
15
 Алавес 18 4 4 10 14-24 16
16
 Севилья 17 3 7 7 23-24 16
17
 Кадис 18 2 9 7 14-24 15
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 3 : 1
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
 2 : 3
2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 5 : 3
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 2 : 1
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 1 : 0
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 1 : 0
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 1 : 0
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 0 : 0
3.09 22:00
Осасуна – Барселона
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Джуд Беллингем

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Хетафе

 12
Антуан Гризманн

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Атлетико

 11
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Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

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Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
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Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 16 2 3
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
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Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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