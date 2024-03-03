Беллингем — судье матча «Валенсия» — «Реал»: «Это позор! Что ты творишь?»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем нецензурно раскритиковал главного судью матча 27-го тура ла лиги против «Валенсии» (2:2) Хесуса Хиля Мансано.

Беллингем забил гол в конце встречи, но Мансано дал финальный свисток во время этой атаки перед подачей мадридцев в штрафную. В результате, гол англичанина не был засчитан.

«Это позор! Мяч уже был в воздухе, это чертов гол! Что ты творишь?» — сказал Беллингем во время разговора с судьей.

Мансано показал Беллингему красную карточку после того, как тот начал спорить с ним.