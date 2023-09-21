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Орещук предположил, почему Захарян получает мало игрового времени в «Реал Сосьедад»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук предположил, почему Арсен Захарян получает мало игрового времени в «Реал Сосьедад».

«Захарян заслуженно получает то игровое время, которое ему дают. Всему свое время, не все так просто. В любой команде нужно пройти адаптацию, привыкнуть к нагрузкам, понять, что от тебя хочет тренер. Переживать за Арсена не стоит, у него длинный контракт. Он все свое догонит, еще наиграется. Захарян хороший футболист и будет еще играть за «Реал Сосьедад». Искусственно никто ничего делать не будет. Арсену еще нужно выиграть конкуренцию. В полузащите у «Реал Сосьедад» сильные футболисты? Если играют они, а Захарян на лавке сидит, значит они сильнее него. Тренер не враг себе», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

В матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Реал Сосьедад» и «Интером» российский полузащитник остался в списке запасных.

20-летний россиянин в летнее трансферное окно перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Он дебютировал за испанскую команду в матче против «Лас-Пальмас» (0:0) в 3-м туре ла лиги.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-zaharyan-eshhe-naigraetsya-za-real-sos-edad-perezhivat-za-nego-ne-stoit/
Арсен Захарян
Роман Орещук
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
2
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
3
 Жирона 5 4 1 0 11-4 13
4
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Севилья 4 1 0 3 6-8 3
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
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