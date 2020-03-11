«Бавария» хочет вернуть Крооса из «Реала»

«Бавария» заинтересована в том, чтобы вернуть в команду полузащитника Тони Крооса, выступающего за «Реал», сообщает Goal.com.

По информации источника, мюнхенцы планируют сделать предложение «Королевскому клубу» по 30-летнему немцу в летнее трансферное окно. «Бавария» купила Крооса у «Ганзы» летом 2007 года за 2,3 миллиона евро, а летом 2014 года продала в «Реал» за 25 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Кроос провел за «сливочных» 33 матча, на его счету 5 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 60 миллионов евро.