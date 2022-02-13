«Севилья» продлила контракт с защитником Акуньей

Защитник Маркос Акунья продлил контракт с «Севильей», сообщает официальный сайт испанского клуба.

Аргентинский фулбек поставил подпись под контрактом с «рохибланкос» до июня 2025 года.

Акунья присоединился к «Севилье» в сентябре 2020 года из лиссабонского «Спортинга» за 11,25 миллиона евро.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 28 матчей за команду из Севильи, отличившись одним голом и тремя ассистами.