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Сегодня, 15:45

«Севилья» продлила контракт с защитником Акуньей

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник Маркос Акунья продлил контракт с «Севильей», сообщает официальный сайт испанского клуба.

Аргентинский фулбек поставил подпись под контрактом с «рохибланкос» до июня 2025 года.

Акунья присоединился к «Севилье» в сентябре 2020 года из лиссабонского «Спортинга» за 11,25 миллиона евро.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 28 матчей за команду из Севильи, отличившись одним голом и тремя ассистами.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
Маркос Акунья
ФК Севилья
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
5
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
6
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
12
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
13
 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.02 23:00
Севилья – Эльче
 2 : 0
12.02 16:00
Кадис – Сельта
 0 : 0
12.02 18:15
Вильярреал – Реал
 0 : 0
12.02 20:30
Р. Вальекано – Осасуна
 0 : 3
12.02 23:00
Атлетико – Хетафе
 4 : 3
13.02 16:00
Алавес – Валенсия
 - : -
13.02 18:15
Леванте – Бетис
 - : -
13.02 20:30
Р. Сосьедад – Гранада
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Барселона
 - : -
14.02 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 20 1 7
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