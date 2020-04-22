«Барселоне» придется сократить расходы на 200 миллионов евро

Из-за пандемии коронавируса «Барселоне» придется сокращать расходы на 200 миллионов евро, сообщает ESPN. Вероятно, руководство клуба попросит игроков согласиться на дальнейшее сокращение зарплаты.

Предполагалось, что в следующем сезоне бюджет «Барселоны» составит порядка миллиарда евро, но может сократиться на 200 миллионов. Помимо доходов от реализации билетов каталонцы лишились прибыли от работы клубного музея и магазинов.

Ранее футболисты «Барселоны» согласились на сокращение зарплаты в размере 70% на время приостановки чемпионата страны.