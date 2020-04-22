Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселоне» придется сократить расходы на 200 миллионов евро

10:44
Теги:

Из-за пандемии коронавируса «Барселоне» придется сокращать расходы на 200 миллионов евро, сообщает ESPN. Вероятно, руководство клуба попросит игроков согласиться на дальнейшее сокращение зарплаты.

Предполагалось, что в следующем сезоне бюджет «Барселоны» составит порядка миллиарда евро, но может сократиться на 200 миллионов. Помимо доходов от реализации билетов каталонцы лишились прибыли от работы клубного музея и магазинов.

Ранее футболисты «Барселоны» согласились на сокращение зарплаты в размере 70% на время приостановки чемпионата страны.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир