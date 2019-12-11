«Барселона» выбыла из числа претендентов на Лаутаро Мартинеса

«Барселона» выбыла из гонки за форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. Каталонский клуб не устроила цена на 22-летнего аргентинца, который «нерадзурри» постоянно завышают, утверждает ESPN.

Последнее предложение испанского клуба в размере 100 миллионов евро было отвергнуто, после чего «Барселона» решила взять паузу в переговорах. На игрока также претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Лаутаро провел 15 матчей в серии А, в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

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