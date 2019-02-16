"Барселона" - "Вальядолид": стали известны стартовые составы

"Барселона" и "Вальядолид" объявили составы на матч 24-го тура чемпионата Испании. С первых минут встречу начнут нападающие сине-гранатовых Лионель Месси и Усман Дембеле.

Состав "Барселоны": тер Штеген - Альба, Пике, Фермален, Роберто - Бускетс, Аленья, Видаль, Боатенг - Дембеле, Месси.

Состав "Вальядолида": Масип - Антоньито, Хоакин, Оливас, Калеро, Начо - Мичел, Ануар, Верде - Гвардьола, Унал.

"Барселона" занимает 1-е место в чемпионате Испании, имея в активе 51 очко. "Вальядолид" с 26 баллами располагается на 15-й строчке.

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