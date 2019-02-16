"Барселона" - "Вальядолид": прямая видеотрансляция матча в 22:45

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Барселона" сыграет на своем стадионе с "Вальядолидом". Матч пройдет в субботу, 16 февраля и начнется в 22:45 по московскому времени. "Барселона" лидирует в чемпионате Испании, а "Вальядолид" идет на 15-м месте в турнирной таблице.

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