Пике за слова о судьях могут дисквалифицировать или оштрафовать

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) может дисквалифицировать защитника «Барселоны» Жерара Пике за критику судей, утверждает Diario Sport.

В одном из интервью футболист заявил, что что большинство испанских арбитров поддерживают мадридский «Реал».

RFEF рассмотрит это высказывание, чтобы оценить ставит ли Пике под сомнение честность судей лиги. Если будет установлено, что защитник нарушил статью дисциплинарного кодекса о высказываниях в СМИ о судьях, то его либо дисквалифицируют на 4-12 матчей, либо накажут штрафом от 601 до 3005 евро.

После 21 тура ла лиги «Барселона» и «Реал» набрали по 40 баллов.