«Барселона» сыграла вничью с «Севильей»

«Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Севильей» (1:1) в матче 5-го тура чемпионата Испании.

За сине-гранатовых единственный гол забил нападающий Филиппе Коутинью. У гостей — форвард Люк де Йонг.

«Барселона» с 7 очками занимает 5-е место в турнирной таблице ла лиги. «Севилья» — 6-я строчка и 7 баллов.

18 октября каталонцы сыграют с «Хетафе» в рамках чемпионата Испании, «Севилья» встретится с «Гранадой».

Чемпионат Испании. Лига 1

5-й тур

«Барселона» — «Севилья» — 1:1 (1:1)

Голы: Л.де Йонг, 8 (0:1). Коутинью, 10 (1:1).

«Барселона»: Нету, Пике, Жорди Альба (Дест, 75), Араухо, Бускетс, Коутинью (Пьянич, 75), Сержи Роберто, Ф.де Йонг, Месси, Гризманн (Тринкан, 61), Фати (Педри, 61).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Гудель, 78), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Оливер Торрес, 85), Л.де Йонг (Оскар Родригес, 84), Сусо (Эль-Хаддади, 61), Окампос (Эн-Несири, 61).

Предупреждения: Пьянич, 77. Гудель, 87.

Судья: Хиль Мансано.

4 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».