Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» сообщила о травме задней поверхности бедра у Араухо

14:41
Теги:

«Барселона» подтвердила травму защитника Рональда Араухо, полученную в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Аргентины (0:3), сообщает пресс-служба клуба.

Обследование выявило у 22-летнего уругвайца повреждение задней поверхности бедра.

Сроки восстановления защитника не сообщаются. «Барселона» заявила, что Араухо проведет некоторое время вне состава. Клуб будет следить за развитием ситуации с его повреждением.

В текущем сезоне Араухо провел 9 матчей за сине-гранатовых и забил 1 гол.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
Появилась информация о европейском счете на €4 млн на имя депутата ГД
0