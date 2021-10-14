«Барселона» сообщила о травме задней поверхности бедра у Араухо
14:41
«Барселона» подтвердила травму защитника Рональда Араухо, полученную в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Аргентины (0:3), сообщает пресс-служба клуба.
Обследование выявило у 22-летнего уругвайца повреждение задней поверхности бедра.
Сроки восстановления защитника не сообщаются. «Барселона» заявила, что Араухо проведет некоторое время вне состава. Клуб будет следить за развитием ситуации с его повреждением.
В текущем сезоне Араухо провел 9 матчей за сине-гранатовых и забил 1 гол.
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