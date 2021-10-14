Алаба может пропустить игру с «Шахтером» из-за травмы колена

Защитник «Реала» Давид Алаба получил травму колена, сообщает AS.

По информации источника, 29-летний австриец получил повреждение в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборной Дании (0:1).

Отмечается, что защитник может пропустить встречу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера», который состоится 19 октября в Донецке.

В нынешнем сезоне Алаба провел 7 матчей за «Реал» в ла лиге, в которых отдал 2 результативные передачи.