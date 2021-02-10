«Барселона» может сократить игровое время Коутинью, чтобы не платить бонусы «Ливерпулю»

В контракте нападающего «Барселоны» Филиппе Коутинью с каталонцами предусмотрены дополнительные отчисления в пользу «Ливерпуля», откуда бразилец перебрался в Испанию в январе 2018 года, за определенное количество проведенных игроком матчей. Исходя из этого, сине-гранатовые могут сознательно держать полузащитника на скамейке запасных, пишет Daily Mail.

«Барселона» должна будет выплатить 5 миллионов евро, если он проведет еще 7 матчей.

Коутинью подписал с «Барселоной» контракт до июня 2023 года. В нынешнем сезоне 28-летний бразилец провел 14 матчей во всех турнирах и забил 2 гола при 2 голевых передачах.