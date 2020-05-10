«Барселона» сэкономит на сокращении зарплаты игрокам 34 миллиона евро

«Барселона» продлила сокращение зарплат до 24 мая, сообщает Mundo Deportivo.

В конце марта игроки согласились на понижение зарплаты в 70 процентов из-за пандемии коронавируса. За счет этого каталонский клуб сэкономит 38,8 млн евро. Из этого почти 34,1 млн евро сэкономят на базовой зарплате игроков и тренерского штаба первой команды.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 4 132 953 человек. Зафиксировано 281 078 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 455 489 человек. В Испании 264 663 заболевших, 26 621 умерших и 176 439 выздоровевших.