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Сегодня, 15:25

Роналду интересовался зарплатой Месси в «Барселоне», когда играл в «Реале»

Руслан Минаев
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду интересовался зарплатой Лионеля Месси, когда играл в составе «Реала», сообщает El Mundo.

По данным источника, португалец и его агент Жорже Мендеш пересеклись с тогдашним президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу и спросили о зарплате аргентинца в каталонском клубе. Бартомеу ответил, что Месси получает в два раза больше.

В конце декабря экс-форвард «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года с зарплатой около 200 миллионов евро в год.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
Жозеп Бартомеу
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 14 2 1 36-6 44
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
12
 Валенсия 17 5 5 7 25-20 20
13
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
14
 Альмерия 18 5 4 9 20-28 19
15
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
16
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
18
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
19
 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
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38 тур
27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 - : -
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 - : -
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 - : -
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 14 2 2
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Эльче

 7 2 1
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Кадис

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