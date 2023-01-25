Роналду интересовался зарплатой Месси в «Барселоне», когда играл в «Реале»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду интересовался зарплатой Лионеля Месси, когда играл в составе «Реала», сообщает El Mundo.

По данным источника, португалец и его агент Жорже Мендеш пересеклись с тогдашним президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу и спросили о зарплате аргентинца в каталонском клубе. Бартомеу ответил, что Месси получает в два раза больше.

В конце декабря экс-форвард «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года с зарплатой около 200 миллионов евро в год.