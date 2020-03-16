«Барселона», «Реал» и «Манчестер Юнайтед» интересуются 16-летним полузащитником «Фенербахче»
11:51
16-летний полузащитник «Фенербахче» Эмер Беяз привлек внимание нескольких топ-клубов, сообщает Goal.com.
По информации источника, турком заинтересовались «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Действующий контракт Беяза с «Фенербахче» рассчитан до лета 2021 года.
На счету 16-летнего Беяза 2 гола в 14 матчах за молодежную команду «Фенербахче». Также, хавбек является капитаном сборной Турции-U17, за которую забил 5 мячей в 10 матчах.