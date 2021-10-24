«Реал» на выезде обыграл «Барселону» в эль-класико

В матче десятого тура чемпионата Испании «Реал» на выезде победил «Барселону» (2:1).

На 32-й минуте первый мяч Давид Алаба. Он вошел в штрафную площадку и точно пробил в дальний угол.

Для австрийца это первый гол в эль-класико. В концовке игры преимущество гостей увеличил Лукас Васкес. После этого Серихио Агуэро отыграл один мяч.

«Реал» набрал 20 очков и вышел на первое место, а «Барселона» на восьмой позиции (15).

Чемпионат Испании. Ла лига

10-й тур

«Барселона» — «Реал» — 1:2 (0:1)

Голы: Алаба, 32 (0:1). Васкес, 90+4 (0:2). Агуэро, 90+7 (1:2).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Гарсия, Мингеса (Коутинью, 46), Дест, Бускетс, Ф.де Йонг (Сержи Роберто, 77), Гави (Л.де Йонг, 85), Депай, Фати (Агуэро, 74).

«Реал»: Куртуа, Алаба, Менди, Эдер Милитау, Модрич, Кроос, Каземиру, Бензема, Васкес, Винисиус Жуниор (Асенсио, 88), Родригу (Вальверде, 72. Карвахаль, 90+2).

Предупреждения: Пике, 58. Менди, 80.

Судья: Санчес Мартинес.

24 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».