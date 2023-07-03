Лапорта: «Я встретил бизнесмена из Катара, который заинтересован в сотрудничестве с «Барселоной»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что летал в Катар для переговоров с одним из местных бизнесменов.
«Поездка в Катар? Экономика клуба находится в тяжелом положении, и есть некоторые рынки, о которых мы не можем забывать. Я встретил бизнесмена из Катара, который заинтересован в сотрудничестве с «Барселоной», — приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.
Команда испытывает серьезные финансовые проблемы, но старается применять нестандартные решения, чтобы подписывать игроков.
В летнее трансферное окно на правах свободного агента перешел хавбек Илкай Гюндоган. Также ряд СМИ сообщают, что в скорое время в команду перейдут Арда Гюлер из «Фенербахче» и Витор Роке из «Атлетико Паранаэнсе».
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11
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12
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13
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14
|Кадис
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|0-0
|0
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15
|Хетафе
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|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
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|0-0
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19
|Лас-Пальмас
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Альмерия – Р. Вальекано
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
|- : -
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Сельта – Осасуна
|- : -
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
|00:00
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Вильярреал – Бетис
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