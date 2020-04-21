«Барселона» продаст права на название «Камп Ноу» на один cезон

«Барселона» объявила, что клуб передает права на название стадиона «Камп Ноу» собственному фонду Barca Foundation. Фонд займется поиском спонсора, который получит право на имя арены на один сезон — 2020/21. Вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

Таким образом, стадион получит спонсорское название впервые в своей истории. Деньги от контракта пойдут на исследовательские проекты, связанные с борьбой с коронавирусом в Испании и во всем мире.

Стадион «Камп Ноу» был открыт в 1957 году. Его вместимость составляет 99 354 зрителя. Он принимал матчи чемпионата Европы и мира, финал Лиги чемпионов, футбольный турнир Олимпиады-1992, а также концерты звезд мировой музыки.