«Барселона» продаст форварда Тринкана в лиссабонский «Спортинг» с правом обратного выкупа

«Барселона» продаст нападающего Франсишку Тринкана в лиссабонский «Спортинг», сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, 22-летний футболист перейдет в португальский клуб за 10 миллионов евро, при этом у «Барселоны» останется право обратного выкупа игрока.

Тринкан перешел в «Барселону» из «Браги» в августе 2020 года. В прошлом сезоне португалец выступал за «Вулверхэмптон» на правах аренды, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 30 матчах за «волков».