«Барселона» продаст форварда Тринкана в лиссабонский «Спортинг» с правом обратного выкупа
«Барселона» продаст нападающего Франсишку Тринкана в лиссабонский «Спортинг», сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, 22-летний футболист перейдет в португальский клуб за 10 миллионов евро, при этом у «Барселоны» останется право обратного выкупа игрока.
Тринкан перешел в «Барселону» из «Браги» в августе 2020 года. В прошлом сезоне португалец выступал за «Вулверхэмптон» на правах аренды, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 30 матчах за «волков».
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|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
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|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
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|15.08
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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|15.08
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Бетис – Эльче
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