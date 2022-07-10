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«Барселона» продаст форварда Тринкана в лиссабонский «Спортинг» с правом обратного выкупа

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Барселона» продаст нападающего Франсишку Тринкана в лиссабонский «Спортинг», сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, 22-летний футболист перейдет в португальский клуб за 10 миллионов евро, при этом у «Барселоны» останется право обратного выкупа игрока.

Тринкан перешел в «Барселону» из «Браги» в августе 2020 года. В прошлом сезоне португалец выступал за «Вулверхэмптон» на правах аренды, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 30 матчах за «волков».

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1546088861184425984

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