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«Барселона» предложит Фати новый контракт

15:47

«Барселона» готовит новое контрактное предложение нападающему команды Ансу Фати, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб опасается интереса к 17-летнему испанцу со стороны топ-клубов, среди которых есть «Манчестер Юнайтед», и хочет заключить с футболистом новое соглашение на улучшенных условиях. В последний раз Фати подписывал контракт с «Барселоной» летом 2019 года, однако клуб хочет увеличить игроку зарплату и сумму отступных, поскольку тот стал постоянным членом основного состава.

В сезоне-2019/20 Фати провел за «Барселону» 32 матча, на его счету 8 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 17-летнего футболиста в 50 миллионов евро.

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