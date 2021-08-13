«Барселона» предложила «Лацио» взять в аренду Коутинью

«Барселона» хочет расстаться этим летом с полузащитником Филиппе Коутинью, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Каталонцы предложили «Лацио» взять бразильца в аренду и готовы платить ему половину зарплаты, которая составляет около девяти миллионов евро в год.

Но даже при таких условиях эта сделка кажется маловероятной, так как римляне не готовы платить бразильцу 4,5 млн евро. Кроме этого, сам игрок хотел бы продолжить карьеру в клубе, который играет в Лиге чемпионов.

В сезоне-2020/21 Коутинью из-за травмы мениска принял участие лишь в 14 играх за «Барсу» во всех турнирах. Он отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.