Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» предложила «Лацио» взять в аренду Коутинью

22:03
Теги:

«Барселона» хочет расстаться этим летом с полузащитником Филиппе Коутинью, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Каталонцы предложили «Лацио» взять бразильца в аренду и готовы платить ему половину зарплаты, которая составляет около девяти миллионов евро в год.

Но даже при таких условиях эта сделка кажется маловероятной, так как римляне не готовы платить бразильцу 4,5 млн евро. Кроме этого, сам игрок хотел бы продолжить карьеру в клубе, который играет в Лиге чемпионов.

В сезоне-2020/21 Коутинью из-за травмы мениска принял участие лишь в 14 играх за «Барсу» во всех турнирах. Он отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Письмо Ловчева может только усложнить ситуацию». Романцев — о проблемах «Спартака»
Британцы кричали в Токио о русском допинге. А теперь могут лишиться медали из-за собственного допингера
На Олимпиаде-1996 тоже был скандал с поражением россиянок в художественной гимнастике. Тогда им мстили на невыход на пьедестал
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд