«Барселона» предложила «Арсеналу» подписать Фати

«Барселона» предложила «Арсеналу» подписать нападающего Ансу Фати, сообщает AS.

По информации издания, окружение игрока одобряет переход футболиста в АПЛ.

20-летний футболист выступает за каталонский клуб с лета 2020 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне он провел 49 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.