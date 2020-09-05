Месси показал фото своих сыновей. Его первый пост в Instagram за месяц

Форвард «Барселоны» Лионель Месси опубликовал в Instagram фото своих детей.

33-летний аргентинец показал подписчикам сыновей Тьяго, Матео и Чиро. Предыдущий пост в Instagram Месси выложил 12 августа.

В пятницу стало известно, что нападающий продолжит выступать в «Барселоне» в сезоне-2020/21. Ранее Месси заявил о своем желании покинуть каталонскую команду.

33-летний Лионель Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.