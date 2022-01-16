«Барселона» отзовет предложение Дембеле о контракте и снизит отступные, чтобы продать его зимой

«Барселона» собирается отозвать свое предложение о новом контракте нападающему Усману Дембеле, чтобы он уже не смог передумать, сообщает Diario Sport со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

По информации источника, каталонский клуб хочет снизить сумму отступных за 24-летнего француза для того, чтобы продать его во время зимнего трансферного окна.

Если полузащитник не покинет клуб зимой, каталонцы рассматривают возможность не выпускать его на поле до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Дембеле отказался продлевать контракт с «Барсой» и хочет уйти летом в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Дембеле забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 11 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 30 миллионов евро.