Дембеле отказался продлевать контракт с «Барселоной» и хочет уйти летом

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле отказался продлевать контракт с каталонским клубом и хочет уйти летом в качестве свободного агента, сообщает журналист Жерар Ромеро.

24-летний француз считает себя игроком мирового уровня и рассчитывает, что его зарплата будет соответствовать этому статусу. Нападающий хотел получить 200 миллионов евро до уплаты налогов за пять лет, а также единовременных выплат в размере 20 миллионов евро ему и его агенту при подписании нового соглашения с «Барселоной».

Каталонский клуб отказалась принимать условия Дембеле и сомневается, что какой-либо иной клуб на них согласится.

В нынешнем сезоне Дембеле забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 11 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 30 миллионов евро.