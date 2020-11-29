«Барселона» разгромила «Осасуну», Месси и Гризманн забили по голу

«Барселона» победила «Осасуну» (4:0) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей забивали Мартин Брэйтуэйт, Филиппе Коутинью, Антуан Гризманн и Лионель Месси.

«Барса» набрала 14 очков и занимает седьмое место. У «Осасуны» 11 очков и 15-я позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

11-й тур

«Барселона» — «Осасуна» — 4:0 (2:0)

Голы: Брэйтуэйт, 29 (1:0). Гризманн, 42 (2:0). Коутинью, 57 (3:0). Месси, 73 (4:0).

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле (Аленья, 67), Мингеса, Дест (Фирпо, 61), Коутинью (Дембеле, 61), де Йонг, Месси, Гризманн, Брэйтуэйт (Тринкан, 61), Педри (Бускетс, 46).

«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, Навас, У.Гарсия, Видаль, Ойер (Брашанац, 65), Иньиго Перес (Торрес, 63), Р.Гарсия (Барха, 77), Монкайола, Будимир (Гальего, 77), Хони (Крус, 23).

Предупреждение: Месси, 74.

Судья: Матеу Лаос.

29 ноября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».