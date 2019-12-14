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«Барселона» не включила Артура в заявку на игру из-за его занятий сноубордом

13:41
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Полузащитник «Барселоны» Артур не попал в заявку на матч чемпионата Испании с «Реал Сосьедад» из-за нарушения дисциплины. Как сообщает Le Figaro, в свободное время бразилец дважды занимался сноубордом, что запрещено внутренними правилами клуба, поскольку этот спорт связан с риском для здоровья игрока. К тому же Артур недавно имел проблемы со спиной.

По данным источника, тренерский штаб «Барселоны» решил наказать Артура, не включив его в заявку на ближайший матч.

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