«Барселона» не сможет подписать Амрабата из-за правил ФФП

«Барселона» все еще хочет подписать полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата.

По информации Фабрицио Романо, клуб намерен купить 26-летнего игрока летом, но может столкнуться с проблемами из-за правил финансового фэйр-плей. Полузащитник хочет выступать в ла лиге, но финансовое положение «Барселоны» может стать серьезным камнем преткновения.

Каталонцы пытались арендовать Амрабата в зимнее трансферное окно до конца текущего сезона, однако «Фиорентина» отказалась отдавать игрока, так как рассматривает продажу, а не аренду.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за итальянский клуб 35 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Действующий контракт Амрабата с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Марокко в 25 миллионов евро.