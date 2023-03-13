Высший спортивный совет Испании присоединится к иску против «Барселоны»

Высший спортивный совет Испании присоединится к делу о коррупции «Барселоны», сообщает Marca.

Глава организации Хосе Мануэль Франко заявил, что Высший спортивный совет Испании будет готов принять меры, как только иск будет принят к рассмотрению судом. Сообщается, что речь может идти о присоединении организации к иску в качестве частного обвинителя.

Высший спортивный совет — это департамент министерства культуры и спорта Испании. Он является главным спортивным органом правительства Испании.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.