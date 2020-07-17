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«Барселона» не намерена увольнять Сетьена до конца сезона

17 июля 2020, 23:42
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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу провел экстренную встречу с главным тренером Кике Сетьеном, сообщает AS.

Функционер выразил поддержку 61-летнему специалиста, несмотря на потерю шансов на победу в чемпионате Испании.

«Барселона» не намерена увольнять Сетьена до конца текущего сезона, то есть тренер будет руководить командой в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».

Ситуация может измениться, только если сам Сетьен решит уйти.

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