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Сегодня, 16:11

Винисиус может восстановиться к матчу против «Атлетико» в Суперкубке Испании

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор может вернуться в строй в январе 2024 года, сообщает Marca.

По информации источника, 23-летний бразилец рассчитывает восстановиться к матчу против «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании, который состоится 10 января следующего года.

В ноябре Винисиусу диагностировали разрыв мышцы бедра. Он получил травму в матче за сборную Бразилии против Колумбии (1:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Сообщалось, что он выбыл из строя на срок около 2,5 месяцев.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 15 7 5 3 26-18 26
7
 Бетис 15 6 7 2 18-16 25
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 15 5 4 6 17-20 19
10
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 15 4 4 7 22-26 16
13
 Алавес 15 4 4 7 14-19 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 14 2 7 5 20-20 13
16
 Кадис 15 2 6 7 12-22 12
17
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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8.12 23:00
Хетафе – Валенсия
 - : -
9.12 16:00
Алавес – Лас-Пальмас
 - : -
9.12 18:15
Бетис – Реал
 - : -
9.12 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 - : -
10.12 16:00
Атлетико – Альмерия
 - : -
10.12 18:15
Гранада – Атлетик
 - : -
10.12 20:30
Кадис – Осасуна
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Вильярреал

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