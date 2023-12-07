Винисиус может восстановиться к матчу против «Атлетико» в Суперкубке Испании

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор может вернуться в строй в январе 2024 года, сообщает Marca.

По информации источника, 23-летний бразилец рассчитывает восстановиться к матчу против «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании, который состоится 10 января следующего года.

В ноябре Винисиусу диагностировали разрыв мышцы бедра. Он получил травму в матче за сборную Бразилии против Колумбии (1:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Сообщалось, что он выбыл из строя на срок около 2,5 месяцев.