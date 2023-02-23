«Барселона» не готова расстаться с Рафиньей

«Барселона» не готова расстаться с форвардом Рафиньей, сообщает Diario Sport.

По данным источника, ранее «Арсенал» предлагал за игрока 70 миллионов евро. Однако каталонцы отказались продавать футболиста. Тренерский штаб рассчитывает на форварда.

Рафинья перешел в каталонский клуб летом 2022 года из английского «Лидса». В этом сезоне 26-летний бразилец провел 21 матч в ла лиге, забив 2 гола и сделав 2 ассиста. Трансферная стоимость игрока — 50 миллионов евро.