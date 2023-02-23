Хави: «Интерес ко мне из АПЛ? На данном этапе ни в коем случае»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о своем будущем.

«Думаю ли я о переходе в АПЛ? Ни в коем случае. В данный момент я об этом даже не думаю. Я только начал свою работу в «Барсе». Я вообще считаю, что возможность возглавить «Барсу» представилась мне слишком рано. Но это здорово», — цитирует Хави Лу Мартин.

После 22 туров «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, набрав 59 очков. Каталонцы выиграли 19 из 22 матчей.