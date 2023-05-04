«Барселона» нашла кандидата для укрепления опорной зоны
«Барселона» хочет укрепить опорную зону, подписав полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, сообщает AS. Отмечается, что трансфер игрока не будет зависеть от будущего Серджи Бускетса.
Каталонцы были заинтересованы в переходе Амрабата еще зимой, но он не состоялся из-за нежелания итальянцев отпускать хавбека. Теперь сине-гранатовые планируют купить игрока в летнее трансферное окно.
«Барселона» намерена осуществить трансфер «по разумной цене», учитывая тот факт, что контракт 26-летнего футболиста с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.
В текущем сезоне марокканец принял участие в 43 играх во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|26
|4
|3
|60-11
|82
|
2
|Атлетико
|33
|21
|6
|6
|60-26
|69
|
3
|Реал
|33
|21
|5
|7
|69-32
|68
|
4
|Р. Сосьедад
|33
|18
|7
|8
|43-29
|61
|
5
|Вильярреал
|33
|16
|6
|11
|47-34
|54
|
6
|Бетис
|32
|14
|7
|11
|39-37
|49
|
7
|Атлетик
|32
|13
|8
|11
|43-32
|47
|
8
|Жирона
|32
|12
|8
|12
|50-45
|44
|
9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|29-35
|44
|
10
|Р. Вальекано
|32
|11
|10
|11
|38-41
|43
|
11
|Севилья
|32
|11
|8
|13
|38-47
|41
|
12
|Мальорка
|32
|11
|8
|13
|31-35
|41
|
13
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|38-46
|39
|
14
|Альмерия
|33
|10
|6
|17
|42-58
|36
|
15
|Кадис
|33
|8
|11
|14
|26-49
|35
|
16
|Вальядолид
|32
|10
|5
|17
|29-55
|35
|
17
|Валенсия
|33
|9
|7
|17
|36-40
|34
|
18
|Хетафе
|33
|8
|10
|15
|30-42
|34
|
19
|Эспаньол
|32
|7
|10
|15
|38-53
|31
|
20
|Эльче
|33
|3
|7
|23
|25-64
|16
|2.05
|20:30
|
Альмерия – Эльче
|2 : 1
|2.05
|20:30
|
Барселона – Осасуна
|1 : 0
|2.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|2 : 0
|3.05
|20:30
|
Валенсия – Вильярреал
|1 : 1
|3.05
|23:00
|
Атлетико – Кадис
|5 : 1
|3.05
|23:00
|
Хетафе – Сельта
|1 : 0
|4.05
|20:30
|
Жирона – Мальорка
|- : -
|4.05
|20:30
|
Севилья – Эспаньол
|- : -
|4.05
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|4.05
|23:00
|
Р. Вальекано – Вальядолид
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|19
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|14
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|22
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4