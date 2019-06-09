"Барселона" может расстаться с Дембеле из-за постоянных опозданий

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает AS. В клубе недовольны, что 22-летний форвард несколько раз опоздал на тренировки и несерьезно относится к своим обязанностям.

В каталонском клубе рассчитывают приобрести у "Атлетико" Антуана Гризманна, что существенно скажется на игровом времени Дембеле.

Француз перешел в "Барсу" в 2017 году за 105 миллионов евро из дортмундской "Боруссии". В минувшем сезоне он провел 42 матча и забил 14 голов.