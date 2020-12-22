«Барселона» может приобрести форварда «Лиона» Депая и защитника «Манчестер Сити» Гарсию
08:20
Стало известно, кого «Барселона» хочет купить в зимнее трансферное окно, информирует Sport.es.
По данным издания, сине-гранатовые планируют приобрести форварда «Лиона» Мемфиса Депая и защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию. Руководство «Барсы» хочет усилить состав, который ослаб из-за травм футболистов.
В текущем розыгрыше 26-летний Депай провел 16 матчей, отметившись 8 голами и 4 ассистами. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. Сообщалось, что на голландца также претендует «Ювентус».
19-летний испанец является воспитанником «Барселоны». Гарсия с 2017 года выступает в «Манчестер Сити». В этом сезоне он провел всего 3 игры в чемпионате Англии.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю