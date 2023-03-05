«Барселона» может подать в суд на журналиста за слова о президенте клуба Лапорте

«Барселона» планирует подать в суд на журналиста Сальвадора Состреса за его слова о президенте каталонского клуба Жоане Лапорте, пишет Ara.

По данным источника, Состерс в последнее время регулярно критикует Лапорту. В одном из последних материалом журналист намекнул на то, что президент якобы употреблял какие-то вещества во время кубкового матча с «Реалом» (1:0).

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» лидирует с 62 баллами. Отрыв от «Реала», идущего вторым, — 10 очков.