«Барселона» может подать в суд на бывшего президента клуба Бартомеу
10:27
«Барселона» может подать в суд на бывшего президента клуба Хосепа Бартомеу, сообщает Marca.
По информации источника, собрание членов правления каталонского клуба закончилось призывами в адрес нынешнего президента клуба Жоана Лапорты подать в суд на бывшего президента — Хосепа Бартомеу.
«Если мы поймем, что есть признаки преступления, мы безуслоно можем подать в суд. Однако сделаем мы это лишь в том случае, если у нас будут полные гарантии того, что мы одержим победу в суде», — сказал Лапорта.
Бартомеу занимал пост президента «Барселоны» с 23 января 2014-го по 27 октября 2020 года. В марте 2021 года президентом клуба стал Жоан Лапорта.
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