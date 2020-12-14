Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Леванте»

«Барселона» в матче 13-го тура чемпионата Испании обыграл «Леванте» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Лионеля Месси.

После этого матча «Барселона» с 17 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Леванте» с 11 очками — на 18-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

13-й тур

«Барселона» — «Леванте» — 1:0 (0:0)

Гол: Месси, 76.

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Араухо, Дест, Бускетс (Педри, 58), Коутинью (Тринкан, 70), де Йонг, Месси, Гризманн (Юмтити, 89), Брэйтуэйт.

«Леванте»: А.Фернандес, Коке (Мирамон, 68), Клерк, Везу, Постиго, Малса, Вукчевич (Радойя, 68), Мелеро (Сон, 82), Рохер (Моралес, 68), Гомес, Де Фрутос (Леон, 82).

Предупреждения: Вукчевич, 42. де Йонг, 49. Брэйтуэйт, 87.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

13 декабря. Барселона. Стадион «Камп Ноу».