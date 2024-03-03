«Барселона» из-за травм заменила Де Йонга и Педри в первом тайме матча с «Атлетиком»

«Барселона» сделала две вынужденные замены до перерыва матча с «Атлетиком» в 27-м туре испанской ла лиги.

Первый тайм завершился вничью — 0:0.

На 23-й минуте повреждение во время приземления после единоборства получил Френки де Йонг — голландца заменили на Фермина Лопеса. Он не смог самостоятельно покинуть поле.

В концовке первого тайма во время выноса мяча травму получил Педри. 21-летний испанец заплакал на скамейке после замены на Ламина Ямаля.