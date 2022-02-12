«Барселона» интересуется вратарем «Лидса» Мелье

«Барселона» интересуется голкипером «Лидса» Иланом Мелье, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 21-летний француз входит в шорт-лист каталонцев, которые хотят укрепить вратарскую позицию.

В сезоне-2021/22 Мелье провел 26 матчей за «Лидс» и пропустил 47 голов, проведя 5 игр на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.