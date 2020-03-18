«Барселона» и «Реал» интересуются Алабой

«Барселона» и «Реал» интересуются защитником «Баварии» Давидом Алабой, сообщает Goal.com со ссылкой на Bild.

По информации источника, оба испанских клуба следят за ситуацией с 27-летним австрийцем, чей контракт с мюнхенцами заканчивается летом 2021 года. Сообщается, что «Бавария» намерена предложить футболисту новый контракт, но готова продать его в случае отказа, чтобы не отпускать бесплатно через год.

В сезоне-2019/20 Алаба провел за «Баварию» 28 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость австрийца в 65 миллионов евро.